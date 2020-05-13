مصر | النائب العام بأمر باستعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل أحمد رزق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام بأمر باستعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل أحمد رزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع النائب العام المستشار حمادة الصاوي سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام، المتهم فيها المدعو محمود شاذلي وشهرته "شندي".

وأمر النائب العام بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وإعداد الأوراق للتصرف لتقديم المتهم لمُحاكمة عاجلة.

"كان بيطهر الترعة الشبرامنتية".. هذا هو المشهد الأخير في حياة شاب، حيث غرق حال عمله في تطهير الترعة، في نهار الشهر المبارك، وتمكنت القوات من انتشال جثته، بعد 4 ساعات من البحث عنها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا اليوم الثلاثاء، بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، بغرق شاب حال عمله بتطهير الترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبرى السلخانة بسقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين.

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بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

كما وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد محمد طبلية والنقيب أحمد فايز معاون المباحث، والنقيب صابر حجاج رئيس نقطة شرطة سقارة، كما انتقل العميد حسام لافي مأمور المركز، ورافقهم المهندس طارق السمان رئيس الوحدة المحلية لقرية سقارة.

4 ساعات من البحث عن الجثة بواسطة أوناش الإغاثة، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه يدعي "رضا.ج. ت"، 17 سنة، مقيم بقرية بدسا التابعة لمركز ومدينة العياط.

تقرير مفتش الصحة كشف عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.