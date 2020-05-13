أخبار مصر | نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ضرورة بحث اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فكرة تطبيق الحظر الشامل والكامل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى دور الحظر الكامل في وقف الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات.

وأضافت النائبة في بيان لها، أن معدل الإصابات زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتخطينا عشرة آلاف إصابة، بما بستدعي معه تشديد الإجراءات المطبقة ومنها الحظر الشامل.

ونوهت النائبة البرلمانية بأن الدول التي أفاقت من الأزمة وأوقفت الزيادة في الإصابات كانت أولى خطواتها تطبيق الحظر الكامل، ومن ثم فيجب بحث تطبيقه في مصر، حرصا على عدم تفاقم الأزمة.

وتابعت: "رافضو مقترح الحظر الكامل من منطلق تأثيره على الاقتصاد يجب أن يعيدوا حساباتهم حيث أن الحظر الجزئي غير مجد ويسبب أزمة اقتصادية أكبر في ظل طول مدة تطبيقه".

واقترحت فرض الحظر الشامل لمدة ١٠ أيام من ضمنهم إجازة العيد وآخر أيام رمضان حتى نمنع التزاحم المتوقع.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.