أخبار مصر | في اليوم العالمي للتمريض.. رسالة أمل من مقاتلات الجيش الأبيض بمستشفيات العزل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للتمريض.. رسالة أمل من مقاتلات الجيش الأبيض بمستشفيات العزل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت ممرضة أخرى اإها متواجدة بمستشفى الحجر منذ يوم 6 مارس دون إجازات، مداومة على العمل بانتظام ملبية جميع احتياجات المرضى، في حين عبرت عن فخرخا واعتزاها قائلة:

وقالت ممرضة أخرى، على الرغم من إن والدي "فلاح بسيط" لكنه فخور لكوني ممرضة أقوم بعملي داخل مستشفيات الحجر وأخدم بلدي، مشيرة إلى أن زوجها يعمل بالخارج وعند علمه بعملها ضمن فريق التمريض بمستشفيات العزل أخذ في تشجيعها ورفع روحها المعنوية.

وناشدت إحدى مقاتلات الجيش الأبيض المواطنين قائلة: "أرجوكم أقعدوا في بيوتكم عشان إحنا كمان نقعد في بيوتنا".

ومن جانبها وجهت وزارة الصحة والسكان، الشكر لفريق التمريض في يومهم العالمي، قائلة: "شكرًا لفريق التمريض بمستشفيات العزل الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه جدير بالمسئولية الملقاة على عاتقه في مساعدة مصابي ڤيروس كورونا المستجد، حتى نعبر من هذه الأزمة بسلام".

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

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ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.