أخبار مصر | بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة حول استعداداتها للتوسع في العزل الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة حول استعداداتها للتوسع في العزل الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتساءلت النائبة شادية خضير الجمل، في نص طلب الإحاطة المُقدم، عن ماهية الإجراءات التي تتبعها الحكومة في هذه الأماكن كي تكون ملائمة للعزل وعلى سبيل المثال الأندية ومراكز الشباب والمدارس ودورات المياه داخل هذه الأماكن، وتابعت:"هل هذه الأماكن في احتياج للصيانة لاستقبال المرضى"، مُطالبة الحكومة بأن تقوم بتوفير كل سبل المعيشة اللائقة للمرضى في حال تواجدهم بأماكن العزل حتى لا نفاجئ بأماكن غير قابلة لاستقبال المرضى في النهاية.
كما طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.