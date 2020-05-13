أخبار مصر | بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة حول استعداداتها للتوسع في العزل الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة حول استعداداتها للتوسع في العزل الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني بشأن استعدادات الحكومة وخطتها حول تجهيز الأماكن البديلة في حالة التوسع بالعزل الصحي تزامنًا مع ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في الآونة الأخيرة.

وتساءلت النائبة شادية خضير الجمل، في نص طلب الإحاطة المُقدم، عن ماهية الإجراءات التي تتبعها الحكومة في هذه الأماكن كي تكون ملائمة للعزل وعلى سبيل المثال الأندية ومراكز الشباب والمدارس ودورات المياه داخل هذه الأماكن، وتابعت:"هل هذه الأماكن في احتياج للصيانة لاستقبال المرضى"، مُطالبة الحكومة بأن تقوم بتوفير كل سبل المعيشة اللائقة للمرضى في حال تواجدهم بأماكن العزل حتى لا نفاجئ بأماكن غير قابلة لاستقبال المرضى في النهاية.

كما طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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