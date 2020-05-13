أخبار مصر | برلماني عن قرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية: تقلل التبعات السلبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني عن قرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية: تقلل التبعات السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتنفيذ الحكومة للتوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالتبعات والآثار السلبية لفيروس كورونا، أهمها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية 6 أشهر.

ولفت المسعود، في بيان له، إلى أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة، وتمكين المنشآت السياحية والفندقية ودعمها لسد أجور وراتب العاملين بها، وسد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، وذلك لتقليل التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرات التي طرحتها الحكومة أتت بثمارها بقطاع السياحة، واستمرت الفنادق بتنفيذ توجيهات الحكومة بشأن صرف رواتب العاملين وعدم تسريح أي عامل، فضلا عن تطبيق العقوبات التي أعلنت عنها وزارة السياحة بسحب تراخيص الفنادق التي ستخالف تنفيذ تلك التوجيهات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.