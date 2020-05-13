أخبار مصر | تفاصيل جديدة بشأن حالة المحامي المصاب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن حالة المحامي المصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الخليج 365" من مصادرها عن تفاصيل جديدة حول إصابة المحامي شريف رسمي المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ 10 أيام في محاولة منه للالتحاق بمستشفيات مصر منذ يوم الخميس الماضي، بعد تدهور حالته.

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه حاليا في مستشفى 15 مايو منذ ما يقرب من 3 ساعات، على أجهزة التنفس الصناعي.

من جهته، تواصل صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، مع المحامي للاطمئنان على حالته، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكان المحامي شريف رسمي كتب على صفحته الشخصية منذ ساعات على "فيسبوك" كورونا يقتل أفضل شبابا..نفس القصة تتكرر يوميا كل يوم في مستشفي نفس التحاليل ونفس الاشعة ومحدش قابل حالتي، خلاص ساعات هكون ميت، خلي بالكم من اولادي

وكان قال المحامي والحقوقي شريف رسمي، إنه عندما حولوه على حميات إمبابة لعمل أشعة على الصدر وتحليل CBC، وجد العاملين بالمستشفى فريق من المقاتلين الانتحاريين يعملون تحت ضغط ظروف غير عادية".