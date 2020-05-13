أخبار مصر | تفاصيل جديدة بشأن حالة المحامي المصاب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن حالة المحامي المصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت المصادر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه حاليا في مستشفى 15 مايو منذ ما يقرب من 3 ساعات، على أجهزة التنفس الصناعي.
من جهته، تواصل صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، مع المحامي للاطمئنان على حالته، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وكان المحامي شريف رسمي كتب على صفحته الشخصية منذ ساعات على "فيسبوك" كورونا يقتل أفضل شبابا..نفس القصة تتكرر يوميا كل يوم في مستشفي نفس التحاليل ونفس الاشعة ومحدش قابل حالتي، خلاص ساعات هكون ميت، خلي بالكم من اولادي
وكان قال المحامي والحقوقي شريف رسمي، إنه عندما حولوه على حميات إمبابة لعمل أشعة على الصدر وتحليل CBC، وجد العاملين بالمستشفى فريق من المقاتلين الانتحاريين يعملون تحت ضغط ظروف غير عادية".
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.