أخبار مصر | تجنبًا للعدوى.."الرعاية الصحية" توجه رسالة مهمة لجيش مصر الأبيض (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تجنبًا للعدوى.."الرعاية الصحية" توجه رسالة مهمة لجيش مصر الأبيض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن نشر ثاني فيديوهات حملتها (وقاية)، اليوم الثلاثاء، عبر صفحات فيسبوك الرسمية الخاصة بـ (التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد وشركة أومامي للتعليم الإلكتروني).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن حلقة اليوم من برنامج (وقاية)، تهدف إلى توعية الفرق الطبية ببعض الأخطاء غير المقصودة التي قد تتسبب في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد عند استخدام وسائل الحماية الشخصية لاستقبال المرضى والكشف عليهم، وكذلك توعيتهم بكيفية تجنب هذه الأخطاء للوقاية من عدوى الفيروس.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت أولى فيديوهات حملتها الجديدة (وقاية)، يوم الأربعاء الماضي، في إطار سلسلة من الفيديوهات التوعوية المقرر إطلاقها بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بُعد، على مدار شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، وذلك لحمايتهم وبالتبعية ذويهم والمجتمع بشكل عام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على بيئة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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347 إصابة جديدة.. و11 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

