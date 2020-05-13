شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سيارة إطفاء من 3 محافظات للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور، والذي اشتعلت فيه نيران ليصل عدد السيارات المتواجدة للسيطرة على الموقف 30 سيارة من القليوبية والقاهرة والجيزة، فيما تحاول القوات المسلحة إخماد النيران المشتعلة بكثافة بسبب سرعة الحريق والمواد القابلة للاشتعال داخل المصنع دون خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن.

ووصل اللواء عبدالحميد الهجان لموقع حريق مصنع الاسفنج بمدينة العبور للإشراف على جهود الإطفاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور، فانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة «ب..ج» بالمدينة وهناك سيارتان إسعاف ولا يوجد إصابات ناتجة أثر الحريق.

وكلف المحافظ أجهزة المحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة ملفاته وتوافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له.

حريق بمصنع اسفنج بالعبور

حريق بمصنع اسفنج بالعبور