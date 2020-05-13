شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عزل مصابة بكورونا في «مدنى دمنهور» رغم شفائها.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، إن نتيجة المسحة الثانية لإحدى نزيلات المركز ظهرت سلبية بما يؤكد شفائها.

وأضاف «شاهين» أنه تم أخذ 3 مسحات للسيدة «35 سنة» ونجليها طفل «3 سنوات» وطفلة «13 سنة» للمرة الثانية اليوم، وثبت سلبية إصابة الأم للمرة الثانية، وايجابية إصابة نجليها للمرة الثانية للأسف، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة المسحات لهما بعد يومين.

وأوضح مدير المركز أن الأم مضطرة للاستمرار في التواجد في المركز رغم شفائها لرعاية طفليها المصابين لحين تمام الشفاء، وتحول المسحات الخاصة بهم إلى سلبى لمرتين متتاليتين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.