شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب «كورونا»: كرم أم الدنيا «يشعرنا بالخجل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرار تعليق حركة الطيران الذي اتخذته الحكومة، 19 مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلّف العديد من العالقين الأجانب في مصر، منهم 3 إعلاميين أفارقة تواجدوا في القاهرة قبل قرار تعليق الطيران لحضور دورة تدريبية بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الإعلام.

أعرب أعضاء الوفد الأفريقي العالقين في مصر عن امتنانهم للحكومة المصرية التي حرصت على توفير الدعم والرعاية لجميع أعضاء الوفد، مؤكدين أنهم لم يشعروا بالغربة في القاهرة، كما تقول نازك محمد يوسف، معدة البرامج بالفضائية السودانية، مؤكدة أنها لمست في تلك الظروف معنى عبارة «مصر الشقيقة».

أضافت نازك: «وصلنا إلى مصر 17 مارس الماضي لحضور الدورة التدريبية المتقدمة التاسعة للإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية التي كان من المقرر لها الاستمرار لمدة 3 أسابيع تنتهي في 26 من الشهر نفسه، ولكن توقفت الدورة يوم 16 مارس بسبب انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم».

إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب كورونا

تابعت: «لذلك عمل المشرفون على الدورة على ترتيبات عودة المتدربين إلى بلدانهم في أسرع وقت حتى يتلافوا معضلة إغلاق المطارات، وقد بذلوا جهودا جبارة كنا شهودا عليها حتى نجحوا في إعادة متدربي 8 دول إفريقية وصلوا جميعا إلى بلدانهم سالمين، بينما وقف الطيران عائقا في عودة متدربي السودان والنيجر».

مضت قائلة: «منذ ذلك الوقت تتحمل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الدولة للإعلام ووزارة الخارجية كافة نفقات الإقامة الخاصة بنا، ووجدنا كل الكرم والرعاية والاهتمام من القائمين على الدورة لدرجة أشعرتني بالخجل، هم في السودان يقولون مصر الشقيقة، وهذا ما لمسته فعلا منذ أن وطأت أقدامي أرض مصر».

وقال المخرج بالإذاعة القومية السودانية عبدالعظيم محمد الطيب: «هذه أول زيارة لي لمصر لحضور الدورة التدريبية التي تعدها وزارة الإعلام، وقد كان واضحا دقة الترتيب والاستعداد لهذه الدورة منذ استقبالنا في مطار القاهرة بواسطة طاقم العلاقات العامة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية».

أضاف: «تم اصطحابنا إلى مقر إقامة الدارسين بإحدى فنادق القوات المسلحة المصرية نحن وآخرون توافدوا من 9 دول إفريقية متمثلة في نيجيريا والنيجر وجزر القمر وسيراليون وغينيا كوناكري ومالي وتشاد وموريتانيا والجزائر، حيث بدأت الدورة بداية جيدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري بمحاضرات قيمة».

إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب كورونا

تابع: «توقفت الدورة لظروف انتشار فيروس كورونا، واستطاع عدد من المشاركين بالدورة بمساعدة المشرفين على الدورة العودة إلى بلدانهم سالمين ومنهم من تم احتجازه بالحجر الصحي بعد وصوله لدولته مباشرة كإجراء احترازي ومنهم من ظل عالقا في مطارات دول اخر حتى استطاع الوصول إلى دولته سالما وكلهم على تواصل معنا بالقاهرة».

مضى قائلًا: «لم نتمكن نحن دارسي دولة السودان من العودة نظرا لغلق المطارات، ونحمد الله كثيرا أن فشلت سفريتنا حيث كان من المقرر أن نسافر الخرطوم عبر تركيا، ولكن لطف الله بنا له الحمد والشكر تم إلغاء السفرية وتقرر البقاء في مصر، فتركيا لا تشبهنا وكنا سنعاني فيها معاناة كبيرة، فهي ليست كمصر بأي حال من الأحوال، فالناس هنا طيبون واللغة سهلة ومحبوبة وليست غريبة علينا فكثيرا ما نتحدث اللهجة المصرية في منازلنا».

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اختتم: «كنت أتمنى زيارة اماكن عديدة في مصر مثل قهوة الفيشاوي حيث خرجت منها الحياة شخوصا وعلماء، الاوبرا، المسارح، دور السينما المكتبات العملاقة ودور النشر وسيدي الحسين، قاتل الله الكورونا حرمتني من كل هذه المتعة والمعرفة، ولكن الحمد لله الذي أبقانا في مصر وما يحدث لهم يحدث لنا ولم نشعر بأننا عالقين شكرنا وتقديرنا للشعب المصري المهذب وللقائمين على هذه الدورة والتي نتمنى ان تكتمل بعد تجاوز هذه الأزمة كما ننقل لهم شكر اسرنا التي تتواصل معنا وننقل لهم مايفعلونه معنا من تقدير واحترام».

فيما قال الإعلامي بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالنيجر، محمد عبدالوهاب محمد: «استفدنا كثيرا من المحاضرات التي تلقيناها في مركز التدريب نظريا وتطبيقيا واكتسبنا منها كثيرا خصوصا فيما يخص تأثيرات الإعلام الجديد من سلبياته وإيجابياته في المجتمع ودور الإعلامي في المجتمع بصفة عامة، وعندما توقفت الدورة سافروا الزملاء إلا أنا والأخوة من السودان بدأت مرحلة جديدة صعبة في بدايتها، متي سيكون السفر؟ وكيف؟ ولكن مع دعم الزملاء من مركز التدريب والدراسات الاعلامية الذين وقفوا معنا يوميا لمراقبة كل مانحتاجه سواء من الناحية المادية أو وضع حياتنا في الفندق مقر الاقامة وكان التواصل يتم عن طريق الاتصال أو الزيارات لتفقد احوالنا ولا أنه لولا حظر التجول لكانوا معنا كل يوم».

إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب كورونا

أضاف: «منذ بداية هذه الفترة بكل صراحة أنا شخصيا استفدت كثيرا كإعلامي كنت أهتم بمتابعة قرارات الحكومة المصرية لمكافحة أزمة كورونا والتعبئة العامة للجيش والاطباء والإعلاميين وكل الشعب المصري ضد فيروس كورونا خصوصا مبادرات الرئيس السيسي لمواجهة هذه الجائحة، ثم جاء شهر رمضان المبارك ونحن بعيد عن أهلنا ولكن قلت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربنا يعود علينا هذا الشهر في أحسن أوضاع وحقيقة لا أجد كلمات تعبر عن مدى شكرنا للأخوة في مركز التدريب الذين واصلوا متابعة أحوالنا الشئ الذي أشعرنا بأننا لم نفارق بلداننا والشعب المصري الودود كله ربنا يحفظه ويحفظ إفريقيا من هذا الوباء».

إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب كورونا