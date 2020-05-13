شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدين فن صناعة الحياة لا الموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن المؤمن الحقيقي هو من يعمر الدنيا بالدِّين، والفاسق الفاجر العميل الخائن يخربها باسم الدين، فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.

وقال وزير الأوقاف، في خواطره الرمضانية الثلاثاء، إن رب العزة تبارك وتعالى لم يترك شيئا إلا وذكرنا به في القرآن الكريم سواء كان خيرا أم شرا، صفاء أم كدرا، تسامحا أم ضغينة، ولنا أن نتدبر حديثه في قوله تعالى «وَمَن أَحْياهَا فَكَأنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».

في صدر هذه الآية الكريمة حدثنا القرآن الكريم عن الفئة المنحرفة التي تسفك الدماء بدون حق، فقال سبحانه «أَنَّهُ مَن قَتَل نفْسًا بغيرَ نفْسٍ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنما قتل النَّاسَ جَميعًا»، أي فساد أكبر من إفساد من يعيثون في الأرض تفجيرا وتدميرا وإرهابا وترويعًا للآمنين، لا يرقُبون في أحد إلًّا ولا ذمَّة، إنهم القتلة الفجرة.. مشيرا إلى أن كلمة «نفسًا» جاءت نكرة لتفيد العموم، فلم يحرِّم النص القرآني قتل المسلمين وحدهم أو المؤمنين وحدهم أو الموحدين وحدهم، إنما حرم قتل النفس كل نفس وأي نفس دون تمييز.

وأضاف وزير الأوقاف قائلا: أما عملية الإحياء في قوله تعالى «ومَن أحْياهَا فكأنَّما أحيا النَّاسَ جميعًا» فهي عملية مجازية، تعني مَن عمل على بقاء النفس على قيد الحياة بدفع الهلاك عنها، سواء كان دفع الهلاك عن النفس دفعًا مباشرًا ككفِّ وغل يد الإرهابيين عن سفك دماء الأبرياء، وهو ما يقوم به رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل، أم كان ذلك بتعرية الإرهابيين فكريًا وبيان زيفهم وزيغهم وضلالهم وإفكهم وزورهم وبهتانهم، فكل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم.

وشدد وزير الأوقاف على أن ما يقوم به الأطباء وطواقم التمريض يدخل في عملية «الإحياء» المجازية أيضا.. من يسهر على علاج المرضى ويحرص على سلامتهم ولا سيما في أوقات النوازل والجوائح والأوبئة، وكذلك كل من يوفر للنفس البشرية المقومات الأساسية لحفظ الحياة: من شربة ماء نقية، إلى دواء، فغذاء، فمأوى، فتعبيد طرق.

Advertisements