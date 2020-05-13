شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن الاتفاق مع وزير المالية حول بروتوكول القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، توصله لاتفاق مع وزير المالية حول بروتوكول ضريبة القيمة المضافة على أعضاء النقابة، الموقع بين النقابة ووزارتي المالية والعدل عام 2018.

وقال «عطية» في بيان صحفي، الثلاثاء، إن لقائه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان طيبًا، واستجاب فيه الوزير مشكورًا إلى كل طلبات النقابة، وأمر بالعودة إلى الأرقام الأولى بعد أن كان قد تم رفع الأرقام.

وأضاف: «وزير المالية صرح للنقابة بإعطاء شهادة بالتسجيل حماية للمحامي، وتأكيدًا لسريان البروتوكول عليه، وسنجتمع قريبًا ومعنا وزير العدل ثم رئيس مجلس الدولة لتوقيع البروتوكول الثلاثى».

كان النقيب العام أعلن، الأحد الماضي، التواصل مع وزارة المالية لبحث ملف بروتوكول القيمة المضافة، وأن هناك لقاء مع الوزير خلال الـ48 ساعة القادمة بشأن تجديد البروتوكول.