شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع الأسفنج بالعبور وانهياره بالكامل وبدء أعمال التبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع أسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بحي الشباب، وبدأت الآن أعمال التبريد لمكان الحريق، إلا أن المصنع بالكامل تعرض لانهيار.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عززت بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بحي الشباب بمدينة العبور، حيث وصل عدد سيارات الإطفاء 14 سيارة، كما تم طلب دعم من محافظة القاهرة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بأخر حي الشباب بمدينة العبور، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد نصار مدير الحماية المدنية بالعبور، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم زيادة العدد الأن إلى 14 سيارة، بالإضافة إلى سيارتين إسعاف ولا إصابات حتى الآن.

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ومن ناحيته أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الدفع بـ 4 لوادر تابعة للجهاز للمساهمة في أعمال السيطرة على الحريق، إلى جانب تشكيل لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع بعد الانتهاء من أعمال السيطرة على ألسنة اللهب بالمصنع.



السيطرة على حريق مصنع الإسفنج