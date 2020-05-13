شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تطبيق الإجراءات الصحية على المصريين الوافدين من لندن بمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت فرق الحجر الصحى، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، داخل مطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الإجراءات الصحية على العائدين من العاصمة الإنجليزية لندن، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم تعقيمهم وتعقيم حقائبهم فور نزولهم لارض المطار .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن فرق مدربة من رجال الحجر الصحى، تقوم بفحص وتطبيق الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا على المصريين العائدين بالخارج بمطار مرسى علم .

واضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرق الحجر الصحى قامت بتعقيم العائدين اليوم على متن رحلة مصر الطيران القادمة من لندن وعددهم 87 راكبا مصريا، كذلك تم تطبيق الإجراءات بعد التعقيم والتى منها قياس درجة الحرارة لكل الركاب ثم أخذ عينة دم لفحصها من كلا منهم وكذلك اختبار الأجسام المضادة .

واوضح أن عقب عملية الإجراءات الصحية بالمطار تم نقلهم لفندق الحجر الصحى بمرسى علم لقضاء 14 يوما فترة الحجر الصحى، حيث يرافقهم للفندق فريق طبى ويقضى معهم فترة الحجر الصحى لفحصهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دورى.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن، تقل على متنها 87 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من لندن والتى تحمل رقم ms778، وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (1)

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فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (2)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (3)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (4)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (5)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (6)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (7)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (8)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (9)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (10)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (11)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (12)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (13)



فحص العائدين من الخارج فور وصولهم مطار مرسى علم (14)