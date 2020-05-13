شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة سيارات الإطفاء لـ 14 للسيطرة على حريق بمصنع أسفنج بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بحي الشباب بمدينة العبور، حيث وصل عدد سيارات الإطفاء حتى الآن 14 سيارة، كما تم طلب دعم من محافظة القاهرة والقوات المسلحة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بأخر حي الشباب بمدينة العبور، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد نصار مدير الحماية المدنية بالعبور، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم زيادة العدد الأن إلى 14 سيارة، بالإضافة إلى سيارتين إسعاف ولا إصابات حتى الآن.

وتتم الأن أعمال السيطرة على الحريق ومنع نشوبه للمصانع المجاورة بالمنطقة، باستخدام 7 سيارات إطفاء حتى الآن.

ومن ناحيته أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الدفع بـ 4 لوادر تابعة للجهاز للمساهمة في أعمال السيطرة على الحريق، إلى جانب تشكيل لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع بعد الانتهاء من أعمال السيطرة على ألسنة اللهب بالمصنع.

Advertisements