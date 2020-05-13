شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف مواقعه في منطقة الشويرف شرقي مدينة مصراته، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز، وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن مقتل قائد الفيلق الثانى الموالى لتركيا المدعو محمد هنداوى فى محور عين زارة قرب طرابلس، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب إن ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات فى حكومة السراج عبد القادر التهامى.
وأشار المحجوب فى حديث لـ"سكاى نيوز عربية" إلى أن التهامى تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصى فى طرابلس، وقتل تحت التعذيب.
ومنذ فترة تشهد طرابلس معارك بين ميليشيات تابعة للسراج وأخرى تابعة إلى باشاغا، فى ظل تنامى الصراع على النفوذ داخل حكومة طرابلس، فى وقت تتصدر المليشيات الإرهابية المشهد فى المدينة.
وفى أواخر أبريل الماضى، هاجمت ميليشيات "قوات الردع" مدعومة بعدد من المرتزقة السوريين، أحد مواقع ميليشيات "ثوار طرابلس"، بأمر من باشاغا الذى حوّل ميليشيات "الردع" إلى ذراع عسكرية لفرض توجهاته الإخوانية.
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