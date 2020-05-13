شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان:إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا إثر مخالطتها حالة خارج المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان مستمر فى ممارسة دور التشريعى وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا ان هناك تشريعات هامة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية هامة يتطلب اقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع قائلاً: لايجوز لأى شىء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للاصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن المجلس سيأخذ كافة الإجرءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

وأشار "وهدان"، إلى الإجراءات الوقائية التي تقوم الأمانة العامة بالمجلس للحماية من فيروس كورونا داخل مبنى البرلمان، بدءًا من كشف الحرارة لجميع المترددين على المجلس وتوزيع الكمامات والمطهرات، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى خلال الجلسات والاجتماعات، ومنع التوقيع ببصمة اليد، موضحا انها كلها إجراءات جيدة تساعد في الوقاية من انتقال فيروس كورونا داخل البرلمان.

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وقال إن البرلمان كمؤسسة تشريعية هو تكملة لمثلث الدولة والذى يشمل الحكومة ورئيس الدولة، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يتخلى المجلس عن ذلك الدور الوطنى المهم له فى هذه المرحلة المهمة التى يمر بها الوطن.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن البرلمان خلال الجلسات الأخيرة أقر حزمة من التشريعات التى تساند الدولة اقتصاديا واجتماعيا فى مواجهة فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يستمر فى دوره خلال الجلسات القادمة.