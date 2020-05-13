"ابقوا افتكرونى لو سمحتم".. ملك الكاميرا الخفية رحل في شهر نجاحه "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل فى هدوء وبدون مقدمات الفنان الكوميدى الكبير إبراهيم نصر فى منزله صباح الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمدافن العائلة بمنطقة العباسية. الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية. Advertisements الفيديو التالى يرصد رحلة إبراهيم نصر وأهم أعماله وإفيهاته التي ارتبط بها المصريون.

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