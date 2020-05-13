شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شهداء نقطة الفرافرة الحقيقيين بعد عرض بطولاتهم بالاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق مسلسل الاختيار بطولة شهداء نقطة حرس الحدود فى الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد، الذين تم استهدافهم على يد الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه قبيل الإفطار بساعات قليلة في يوليو 2014، حيث تصدوا بشجاعة للإرهابيين وأقعوا عددًا من القتلى في صفوفهم.

وتصدت إحدى نقاط حرس الحدود لهجوم عدد من العناصر الإرهابية بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أدى لانفجار مخزن للذخيرة على إثر استهدافه بقذائف آر بى جى نتج عنه استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جنديًا وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وضبط سياراتين مفخختين معدتين للتفجير أمكن إبطال مفعولهما، وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ويعيد ”الخليج 365” صور شهداء الواجب الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي.

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