شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاختيار لمشهد استهدافه.. تعرف على شهداء نقطة الفرافرة برمضان 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسلسل الاختيار مشهدًا لاستهداف نقطة حرس الحدود فى الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد، الذين تم استهدافهم من خلال جماعات إرهابية مسلحة قبيل الإفطار بساعات قليلة في يوليو 2014 على يد الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه.

وتصدت إحدى نقاط حرس الحدود لهجوم عدد من العناصر الإرهابية بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أدى لانفجار مخزن للذخيرة إثر استهدافه بقذائف آر بى جى نتج عنه استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندًيا وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وضبط سياراتين مفخختين معدتين للتفجير أمكن إبطال مفعولهما، وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ويعيد ”الخليج 365” نشر أسماء شهداء الواجب الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي، وهم:

النقيب الشهيد محمد درويش يونس الحمزاوى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1986 متزوج وله طفلان.

والملازم أول شهيد محمد إمام مصطفى محمد عبد القادر من مواليد محافظة القليوبية عام 1989 متزوج وله طفل.

والمساعد أول شهيد أشرف كامل الهادى عجاج من مواليد مركز بنها محافظة القليوبية عام 1971 متزوج وله ثلاثة أبناء.

والمجند شهيد محمد مجدى سيد محمد الجمل من مواليد شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

والمجند شهيد عبد الرازق أحمد محمد على عثمان من مواليد مركز دراو بمحافظة أسوان.

والمجند شهيد بطرس صابر عيسى بطرس من مواليد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

والمجند شهيد خالد طارق مصطفى أحمد من مواليد توشكى شرق بمحافظة أسوان.

والمجند شهيد أندرو ألبير نادر إسحق من مواليد ش المخبز الآلى بمحافظة قنا.

والمجند شهيد مصطفى شوقى فهيم بيومى عبد ربه من مواليد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

والمجند شهيد محمود راغب عبد الوهاب فرج من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

والمجند شهيد محمد مصطفى جودة عفيفى سالم من مواليد مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

والمجند شهيد إسلام عبد المنعم بدر محمود من مواليد قسم أسيوط أول بمحافظة أسيوط.

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والمجند شهيد إسماعيل حامد ثابت محمد من مواليد مركز ملوى بمحافظة المنيا.

والمجند شهيد محمد عبد الدايم إبراهيم ضوى من مواليد مركز إدفو بمحافظة أسوان.

والمجند شهيد محمود سلامة محمود عبد العال من مواليد مركز نقادة بمحافظة قنا.

والمجند شهيد أحمد عبد الحميد هاشم خليل من مواليد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

والمجند شهيد عدنان خلاف خليفة عبد ربه من مواليد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

والمجند شهيد أحمد محمد عبد الحميد يوسف من مواليد مركز طما بمحافظة سوهاج.

والمجند شهيد محمد عبد النعيم فهيم عبد المنطلب من مواليد مركز أولاد طوق شرق بمحافظة سوهاج.

والمجند شهيد إلهامى عياد حبيب رزق من مواليد مركز البدارى بمحافظة أسيوط.

والمجند شهيد أحمد محمد مرعى إبراهيم من مواليد مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

والمجند طبيب شهيد مينا رسمى شاكر رشيد من مواليد مركز طهطا بمحافظة سوهاج.