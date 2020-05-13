شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية فى چنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى چنيف رئاسة المجموعة الأفريقية، والتي تضم في عضويتها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعمل على الدفع بأولويات ومصالح القارة الأفريقية فى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في چنيف.

وأكد السفير علاء يوسف خلال الاجتماع تضامن مصر مع كافة الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لمكافحة انتشار جائحة كورونا متمنياً لشعوب الدول الأفريقية التعافي من هذه الأزمة وتداعياتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجموعة الأفريقية فى چنيف خلال الفترة القادمة لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء فى التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية الأخرى بهدف توفير الدعم اللازم للأشخاص والمجموعات الأكثر تأثراً بهذه الأزمة داخل القارة.

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وشدد السفير علاء يوسف على ضرورة تركيز المجموعة في اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية خلال الفترة القادمة على عدد من المجالات ذات الأولوية من بينها ضمان النفاذ إلى الدواء والمنتجات والأدوات الطبية، وتخفيف عبء الديون الأجنبية، ومعالجة آثار الأزمة الصحية الحالية على التمتع بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة والصحة والتنمية، وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المختلفة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبحث سبل تعزيز التعاون معها للدفع بأولويات القارة الأفريقية، ووضع استراتيجية مشتركة خلال الفترة القادمة لضمان استفادة القارة الأفريقية من البرامج الموجهة لمعالجة وتخفيف الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا على الجهود التنموية فى القارة الأفريقية والتعافي بشكل سريع من تداعياتها.