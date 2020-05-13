شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من استقبال جامعة القاهرة أفواج المصريين العائدين من الكويت فجر أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة حتى الآن 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، كان آخرها وصول الفوج الثامن والتاسع والعاشر فجر أمس، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود، واطمأن على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة الجامعية.

وأعرب العائدون من الكويت، عن تقديرهم للجهود المبذولة لرعايتهم، واهتمام جامعة القاهرة بهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، كما أشادوا بمستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف.

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ووجه العائدون من الكويت، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تلبية ندائهم وعودتهم إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، كما وجهوا الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت على حسن استقبالهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم ولمدة 14 يومًا بالمدينة الجامعية.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت على مدار أيام السبت والأحد والإثنين 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، وتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.