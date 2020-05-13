شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك: أهالى "القاهرة" ينضمون للمقاومة الشعبية ضد الأمريكان فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن أهالي محافظة الحسكة السورية، "يواصلون معركتهم ضد قوات الجيش الأمريكي في ، فيما بدأت عمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود والضباط الأمريكيين وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا".

ونقلت الوكالة عن "محمود" وهو معلم مدرسة من سكان "قرية القاهرة" شرق سوريا، إلى أن هناك من افتعل حريقا في أراضيهم الزراعية "على خلفية مواقفهم من الاحتلال الأمريكي وأعوانه.

ويشار إلى أن قرية القاهرة في ريف تل تمر تقع على بعد 1 كم ونصف من حاجز تابع للجيش العربي السوري من الجهة الغربية ومن الشرق بلدة تل تمر التي ينتشر بها الجيش العربي السوري.

وأكد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الحريق الذي نشب في الأراضي الزراعية للقرية، أدى لاحتراق محاصيل الشعير على مساحة تقارب 20 دونما".

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