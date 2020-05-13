شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 515 مصريا عالقا من الكويت و375 من دبى والرياض وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار الساعات الماضية، 6 منها 3 رحلات طيران سيرتها طيران الكويت، اليوم الثلاثاء، لإعادة نحو 515 مصريا من العالقين في دولة الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر اليوم، قادمة من الكويت تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وعصراً، وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا.

وهبطت في مطار القاهرة أيضا، قبل قليل، رحلة ثالثة استثنائية تابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، تحمل رقم Jg1733 قادمة من دولة الكويت.

وفور وصول الرحلات الثلاثة إلى مطار القاهرة، قامت إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف حازم حسين مدير الحجر، بإجراء فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلات قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا.

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كما أستقبل مطار القاهرة اليوم الثلاثاء رحلتين لشركة سياف التابعة لوزارة الطيران الأولى من الرياض، فى حين وصلت الرحلة الثانية من جده، كما استقبل المطار رحلة تابعة لشركة AMC قادمة من دبى.

وكان طيران دولة الكويت، قد سير عدد من الرحلات الاستثنائية على مدار الأيام الماضية، إلى جانب الرحلات المصرية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، منذ إعلان الحكومة المصرية انطلاق جسر جوي لإعادة المصريين العالقين هناك، بدءاً من 5 مايو الجاري، وتمكنت من إعادة أكثر من 4500 مصريا حتى الآن، من إجمالي نحو 5 آلاف مصريا خططت الدولة لإعادتهم.

وخصصت الحكومة المصرية، عدد من المدن الجامعية بالقاهرة وبعض المحافظات، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت، فيما خصصت محافظة القاهرة عدد من الحافلات الخاصة المكيفة، لنقل العائدين من مطار القاهرة الدولي، إلى مقار العزل الصحي المختلقة والمخصصة من قبل الدولة.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة