شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان فى مقدمة الدول الأوروبية استقبالًا للسائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع مجلس السياحة والسفر العالمى WTTC، أن تكون اليونان من أوليات الدول الأوروبية، التى تستقبل السائحين مجددا، بعد اجتيازها أزمة الوباء العالمى «كورونا».

وأفاد تقرير الأثر الاقتصادى للمجلس، الصادر حديثا، أن اليونان استمرت، كواحدة من أقوى الدول الأوروبية نموا فى السفر والسياحة، خلال العام الماضى، مع تأكد أهمية قطاع السفر والسياحة لإنعاش اقتصاد البلاد، إضافة إلى وعى الحكومة، ما دفعها لاتخاذ تدابير «يجب الإشادة بها»، نظرا لاستجابتها السريعة لمكافحة «كورونا»، عبر اعتمادها إجراءات قبل وصول الفيروس إلى أراضيها.

واستهدفت الحكومة اليونانية، مع القطاعين العام والخاص، ضمان توافر بروتوكولات ومعايير كفيلة بانتشال البلاد من الأزمة العالمية، لتكون الأسبق بين دول أوروبا لفتح مقاصدها السياحية وشواطئها المترامية لاستقبال السائحين.

وذكر التقرير أن قطاع السفر والسياحة دعم، العام الماضى، 850 ألف وظيفة فى اليونان، بما يعادل 20% من قوة العمل فى الدولة، كما أدى تمديد الموسم لما بعد الصيف، إلى زيادة الضيوف، ليبلغ إنتاج السياحة 39.1 مليار يورو، من الناتج المحلى الإجمالى، بنسبة نمو 12.1٪، مقارنة بالعام السابق، بعدما بلغ إنفاق الزوار نحو 21.3 مليار يورو، ما يقدر بنحو 30% من إجمالى صادرات الدولة.