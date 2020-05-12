شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: مدينة الجلالة إضافة عبقرية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بإنجاز مشروع الجلالة ووصفه بالمدينة السياحية الشاطئية المكتملة، ذات موقع استراتيجى متميز، مؤكدًا أن المشروع سوف يكون قِبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

وتفقد «عنانى»، خلال زيارته، بعض مكونات المدينة، منها فندق الواحة، على ارتفاع ٦٥٠ مترًا فوق الجبل والكورنيش، والتليفريك الأطول فى الشرق الأوسط بمسافة ٤.٥ كم، ويربط بين المنطقة العليا للمدينة، كما زار الفندق الجبلى والأكوابارك، (تضم ٧٣ لعبة مائية)، منها ٩ ألعاب للكبار، و١٠ حمامات سباحة، ومرسى اليخوت والفندق الساحلى.

وتضمّ المدينة ٨ دور عرض سينمائى، وصالتى تزحلق على الجليد، و٦٢٤ محل ومطعم بلازا، ومدينة لليخوت تسع ٣٣٣ يختًا.

وأشاد الوزير بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجازها الإنشاءات فى زمن قياسى، وفقًا للمعايير العالمية، ليكون إضافة جديدة وعبقرية للسياحة المصرية.

يُذكر أن المشروع يقع على بُعد ٢٠ كم من العين السخنة، و٦٠ كم من العاصمة الإدارية، و٦٠ دقيقة من القاهرة.

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