شكرا لقرائتكم خبر عن «عزومة بسبوسة» من محافظ المنوفية لطاقم «عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فوجئ الطاقم الطبى بمستشفى عزل الباجور، الفوج الأول، بعزومة (بسبوسة)، قبل أذان المغرب، أمس الأول، هدية من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، فى أول يوم عزل لهم، داخل المدينة الجامعية فى شبين الكوم، عقب انتهاء عملهم وأخذ مسحات منهم، انتظارا لظهور نتيجتها.
ونشر المحافظ صورا من العزومة، على حسابه الشخصى، عبر موقع فيسبوك، تقديرا لدورهم وجهدهم فى علاج مرضى كورونا.
كان المحافظ أصدر قرارا بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض فى مستشفى عزل الباجور لعمل تحليل PCR، وعدم الاكتفاء بالكشف الحرارى عليهم، قبل خروجهم من العزل الأولى فى المستشفى، لحرصه على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم.
وأكد المحافظ تجهيز المدينة الجامعية فى شبين الكوم، لإقامة الطاقم الطبى فى مستشفى العزل بالباجور، وتوفير الوجبات الغذائية، خلال إقامتهم، لحين ورود نتيجة التحاليل الخاصة بهم.
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