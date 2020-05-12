شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة فى دعوى خلع: «كل ما تصعب عليه واحدة يتجوزها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت ربة منزل، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، لتكراره الزواج من 3 سيدات غيرها، على الرغم من تطليقهن، إذ إنها زوجته الأولى وأم أطفاله، لكنها فى النهاية سئمت وملت منه، واتخذت قرارها قاطعة طريق الحيرة، هل سيتزوج من جديد أم لا. وأفادت الزوجة أن أول زواجة له كانت من أرملة صديقه، كان بمثابة شقيقه، ولما توفى كان يخصص مبلغا شهريا من راتبه للأرملة وأبنائها، وبعد عدة أشهر علمت بزواجهما، وتحجج لها بسترها وقطع ألسن الناس عنها خلال زيارته لأبناء صديقه الراحل، ولكن سرعان ما طلقها خلال عام متحججًا بافتعال الزوجة الثانية للمشكلات.

وأضافت أنه بعد قرابة العام سمعت الزوجة من جيران لها، عن زواج زوجها من فتاة يتيمة، وحينما واجهته أقر بذلك، وتحجج بأنه يريد أن يسترها ويغنيها عن طمع الناس بها، وتركت له المنزل مع طفليها، وطلبت الطلاق، وجاءتها العروس الجديد تبكى لها، وتعتذر، وتطالبها بعدم خراب بيتها، معتبرة أن زوجها فعل معروفًا بزواجه منها.

وبمرور عدة أشهر تحولت العروس الباكية المستعطفة إلى متشاحنة فجة فى الخصومة، إذ باتت تناصبها العداء، وتطلب نصف راتب زوجها كاملًا رغم عدم إنجابها أطفالا، وتطلب منه ذهب وهدايا باهظة الثمن بخلاف نصف الراتب، وهو ما دفع الزوج لتطليقها، ودفع مؤخر صداقها وقدره 30 ألف جنيه، وهنا اشترطت عليه زوجته أن يسجل المنزل محل إقامتهما باسمها، ويحول باقى الأموال فى حسابه البنكى وقدرها 50 ألف جنيه إلى حسابها، كضمانة لعدم زواجه من جديد، وفعل لها ما طلبته.

وعد الرجل زوجته بعدم الزواج عليها من جديد، زاعمًا أنه لا يتزوج لنفسه ومتعته، وإنما لأنه يرغب فى مساعدة اللاتى يتزوجهن، قائلًا لها: «صعبوا عليا.. وحبيت أسترهم» لكن مؤخرًا علمت «أم العيال» بزواجه من زميلته فى العمل، وهنا خرجت عن شعورها، وذهبت إلى مقر عملهما، وتشاجرت مع الزوجة الثانية، التى نفت تلك العلاقة، وأخبرتها أمام الجميع أن ما تفكر فيه ظنون، وبعد فض الموقف زارتها زميلة زوجها فى المنزل، وأخبرتها بصحة علاقة الزواج وأنها ستتنازل عن مستحقاتها، نظير الطلاق، وعدم افتعال فضيحة مجددًا لها فى مقر عملها، وبالفعل وقع الطلاق. قررت الزوجة الانفصال عن زوجها المزواج، دون انتظار علاقته الجديدة، ورفض تطليقها، وتحجج بأنه لم يعد على ذمته غيرها، ووعدها بعدم الزواج عليها مرة رابعة، لكنها حسمت قرارها وأقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى الكيت كات بالجيزة.