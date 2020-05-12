شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» يستعرض موقف «التنمية الزراعية» في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة فى مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء، ووجه الرئيس السيسى بزيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومى للبتلو، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كهدف استراتيجى ومنهج ثابت للدولة.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء، واستعراض المقترحات والسيناريوهات المطروحة فى هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضى، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

كما وجه الرئيس بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائى الهام، مع توفير التمويل اللازم فى هذا الصدد. وقد وجه الرئيس أيضاً بدعم المشروع القومى للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع فى إشراك الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروع نموذجى لهم.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بما فيها المشروع القومى لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثى.

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