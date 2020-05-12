شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: الحماية الشخصية هي البديل لإخلاء المقاعد ورفع الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا» من اضطرابات سوف تشهدها أسعار رحلات الطيران، مع عودة نشاطها مجددًا، الذى تأثر جراء جائحة وباء كورونا فى العالم، وأرجع ذلك إلى انخفاض الجاذبية للسفر والسياحة.

وأفاد تقرير للاتحاد برصد حرص شركات الطيران على استئناف نشاطها فى أقرب وقت ممكن، وما يعكسه ذلك على مضاعفة طاقة التشغيل، بينما يظل الطلب على السفر منخفضًا، ما يدفع الشركات لخفض تكلفة رحلاتها، إلا أن اضطرارها للإبقاء على المقاعد المتوسطة فارغة، وفق التدابير الاحترازية، لتحقيق التباعد وتجنب انتقال العدوى، سيرغمها على رفع أسعار التذاكر بمعدل ملحوظ.

وذكر التقرير أنه ليس أكثر من 4 شركات، من أجمالى 122 شركة طيران كانت محل الدراسة، تتوفر لديها إمكانية خفض الأسعار فى مواجهة هذا المأزق، ولفترة لن تطول، ليصبح رفع السعر حتميًا للبقاء فى سوق النقل الجوى.

وأكد الاتحاد أن إجراءات التباعد الاجتماعى فى الطائرات، عبر ترك المقاعد المتوسطة فارغة، يمكن التخلى عنها، إذا التزام الركاب بمعايير الوقاية الذاتية، مرجعًا ذلك إلى انخفاض خطر نقل العدوى داخل الطائرات، وأن استخدام الركاب والطاقم للكمامات سيدعم الخفض الإضافى للمخاطر.