شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» في شارع «سيدي حبيب» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سيدى حبيب»، شارع بسيط قديم جنوب مدينة المنيا، فى منطقة مفعمة بالحيوية بالقرب من سوق الحبشى، لكن تبدلت أحواله منذ أيام قليلة، وتحديدا الأحد الماضى، بعد فرض الحجر الصحى المنزلى على 35 منزلا بالشارع، ويستمر لمدة 14 يوماً، ضمن اتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

يضم الشارع محالاً تجارية مختلفة، والأهالى مروا بأحداث كثيرة على مدار سنوات عدة، لكن على حد تعبير عدد من أهالى «سيدى حبيب»، التاريخ لن يمحى من ذاكرتهم تاريخ غلق شارعهم واحتجازهم فى منازلهم للحجر الصحى.

أشرف حلمى، من سكان «سيدى حبيب»، قال: «عرفنا أن أحد سكان الشارع مصاب بفيروس (كورونا)، من الطب الوقائى الذى جاء للشارع للفحص واستطلاع المنازل، والتأكد من المخالطين للحالة».

وعن حال الشارع، قال: «السكون يعم الأرجاء، وهذا التزام من الأهالى ووعى كبير منهم، خاصة بعدما اجتمع اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا، بسكان الشارع، وأكد أن أى موظف أو طالب أو عامل يحمل فى بطاقة الرقم القومى عنوانه على شارع سيدى حبيب فى إجازة لمدة 14 يوما دون أن يبلغ أحدكم عن إجازة، فقد تم إبلاغ كل الجهات المعنية بالعنوان».

ولفت إلى أن التنفيذيين والأمن يُحضرون لأى من أهالى الشارع ما يطلبونه من أى صيدليات، بالإضافة إلى أن الخبز وكل الاحتياجات اليومية تأتى لأهالى الشارع.

وقالت أم محمد، من أهالى المنطقة: «الشائعات على فيسبوك فاكرة إن كل اهالى الشارع مصابين بكورونا، وإحنا الحمد لله بصحة جيدة، الفكرة إننا ممكن نكون خالطنا جارنا الذى أصيب بكورونا وتم عزله بالمستشفى وربنا يتم شفاؤه، فتم وضعنا فى الحجر لمدة 14 يوما، وهناك فرق بين العزل والحجر، الحجر إجراء احترازى، أما العزل فيكون فى المستشفيات بعد الإصابة بالفعل».

يصحو أهالى «سيدى حبيب» على صوت سيارة مديرية تموين المنيا، التى يرسلها الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، محملة بالخبز لأهالى الشارع، ثم فى الثانية عشرة من ظهر اليوم تأتى سيارة السلع التموينية من قبل ديوان عام المحافظة.

والتقى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عددا من المواطنين وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن المحافظ الأسر المعزولة داخل الحجر الصحى، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحى، مشيراً إلى أن سلامة وأمان المواطنين من أول الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أى من مواطنى المحافظة بشكل عام، ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالبدء فى تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنازل بالشارع.

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وبدأت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، فى تطبيق إجراءات الحجر المنزلى، حيث تم فرض كردون أمنى فى مدخل الشارع، وتمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحى فى شارع سيدى حبيب، وتم تحديد الموقع السكنى للحالات المؤكدة والمخالطين، وتم التنسيق لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائى بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

من جانبه، قرر محمد عزب، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، نقل عملية تسلم الأبحاث من مدرستين كإجراء احترازى بناء على طلب أولياء أمور ومعلمين بعد عزل شارع سيدى حبيب الكائن بالقرب منهما لظهور حالات إيجابية مصابة بكورونا.

وقال مصدر إن بعض المعلمين وأولياء الأمور طلبوا إيجاد حل بديل لتسليم الأبحاث فى مدرستى النقل الإعدادية بنات والآباء اليسوعيين، فقررت الإدارة نقل تسلم أبحاث المدرسة الأولى لمدرسة طه حسين الإعدادية، ونقل تسلم أبحاث المدرسة الثانية لمدرسة الراعى الصالح رقم 6 والمدرسة الإنجيلية الإعدادية، حفاظا على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.