شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجمع مئات لتهنئة متعافية.. مدير «عزل دمنهور» يطالب المتعافين بـ«العزل المنزلي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، المخصص لعزل المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، إنه يجب على المتعافين من الفيروس العزل المنزلي لمدة 14 يومًا بعد مغادرة المستشفى أو مركز العزل لمنع انتقال العدوى.

أضاف «شاهين» أنه يتم التنبيه على المتعافين لدى خروجهم من المركز بأنه يتوجب عليهم العزل المنزلى، لأنه يمكن أن يكونوا مصدرًا للعدوى خلال تلك الفترة رغم ظهور النتائج سلبية مرتين، وخروجهم من المستشفى أو مراكز العلاج، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة.

وانتشرت على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» مقاطع فيديو تظهر الاستقبال الحافل لأهالى إحدى قرى مركز إدكو احتفالاً بشفاء إحدى المصابات من أبناء القرية، ويظهر في مقطع الفيديو مئات من الأهالى ملتفين حول السيارة التي كانت تقل السيدة المتعافية أمام منزلها.

وعبر أهالى القرية عن فرحتهم بخروج المتعافية، التي كانت تُعالج من فيروس كورونا في مركز التعليم المدنى بدمنهور، وأطلقت السيدات الزغاريد، وسُمعت أصوات هتافات في مقطع الفيديو وتصفيق من الأهالى المحتشدين حول السيارة لاستقبال المتعافية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

المئات يحتفلون بتعافي مصابة من فيروس كورونا في إحدى قرى البحيرة

المئات يحتفلون بتعافي مصابة من فيروس كورونا في إحدى قرى البحيرة