شكرا لقرائتكم خبر عن بعدد لا يتجاوز 30 شخصًا.. نقل صلاتي التهجد والفجر من «الفتاح العليم» على 6 قنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل «المتحدة للخدمات الإعلامية» يوميًا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة على قناتي «مصر قرآن كريم» و«الناس» من منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم «المتحدة»، إن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضًا من «الفتاح العليم» في قنوات «دي إم سي» و«أون» و«الحياة» و«سي بي سي»، وفقا لقرار مجلس الإدارة، برئاسة تامر مرسي.

وأكد المتحدث أنه سيجري ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة، وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدًا من العاملين لا يتجاوز ٣٠ مصليًا، ووفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

كانت وزارة الأوقاف قد بدأت الأحد 3 مايو بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص عن طريق الإذاعة المصرية.

وأصدرت الوزارة حينها بيانًا نص على:

«مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا- قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إذاعة القرآن الكريم سوف تختار يوميًا أحد القراء المعتمدين إذاعيًا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعًا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورىة بالتعليق الكامل الجُمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال عِلة الغلق.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بهذه المناسبة يسرنا في وزارة الأوقاف أن نشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانًا طوال الشهر الكريم، إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر منه.

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وأضاف وزير الأوقاف: وإننا لنسأل الله العلي العظيم أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

واختتم وزير الأوقاف: «مع الاعتذار مسبقًا لإعلامي الوزارة المحترمين وجميع وسائل الإعلام عن عدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميًا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع» .