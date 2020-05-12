شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها» فيها حاجة حلوة.. «منى وهالة» شقيقتان يدًا بيد في خدمة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مستشفى قها للحجر الصحي، نموذج مشرف من أعضاء الجيش الأبيض، نسلط الضوء عليه في يوم التمريض العالمي.

نموذج يدعو للفخر والاعتزاز بالتمريض المصري والعائلة المصرية، هما Hختان ممرضتان دخلتا للعمل في الحجر سويًا في الجروب الثاني والرابع بكل حب وتضحية، تعملان في نفس الدور وتجدهم سويا يتبادلان مهام العمل ويبذلان قصارى جهدهما في التخفيف عن المرضى وتلبية طلباتهم، شعلة نشاط مستمرة.

منى أحمد، وهالة أحمد، نموذج فريد وأسرة شجاعة تشارك بشرف في مكافحة هذا الوباء، كانتا من المبادرين سويا للالتحاق بالعمل في الحجر، أكملوا أسبوعين في الجروب الثاني في العمل ثم ١٤ يومًا في العزل المنزلي، والآن هما في الجروب الرابع، بمستشفى قها، ليقدمان نموذجا لمعاني الشرف والحب والتضحية.

تتشارك الشقيقتان «منى وهالة» النجاح والتميز في مستشفى قها للحجر الصحي، مجموعة من هيئة التمريض، حيث يشهد المستشفى نسب شفاء عالية وخاصة في الحالات الحرجة وكبار السن إلى جانب سلامة الفريق الطبي المعالج، ويرجع ذلك لوجود نظام مكافحة عدوى قوي وصارم قائم على تطبيقه فريق من أفضل الممرضات يشرفوا ويساعدوا بأنفسهم في تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى ومساعدة الفريق الطبي في ذلك بدعم وإشراف مباشر من الإدارة.