شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرحة 5 فرحات».. تمريض «تعليم مدني دمنهور» يحتفل بتعافي أسرة كاملة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز التعليم المدنى بدمنهور تعافي وخروج أسرة مكونة من 5 أفراد، بعد تحول نتائج تحاليهم إلى سلبية للمرة الثانية، وشفائهم من فيروس كورونا المستجد.

وحرص أفراد طاقم التمريض على التقاط الصور التذكارية مع أفراد الأسرة قبل مغادرة المركز المخصص لعزل المصابين في محافظة البحيرة.

وتقيم الأسرة المتعافية في أحد مراكز محافظة الغريبة، وتتكون من الأم 39 سنة، ونجلها 19 سنة، و3 بنات أعمارهن 13 و9 و6 سنوات.

وتقول شيماء حنفى، مشرفة تمريض بمركز التعليم المدنى: «فرحة خاصة بخروج الأسرة، ربنا أراد أن يجمعهم في المرض، وألا يفرقهم في الشفاء».

وقالت ولاء خليل، مشرفة تمريض بالمركز: «أنا بلَّغت الأم أول مرة بتحول نتائج مسحاتها هي وأبنائها الأربعة، ولم تتمالك نفسها وقتها فأطلقت زغرودة».

أضافت: «السيدة كانت فرحتها 5 فرحات بشفاء أبنائها الأربعة وشفائها، وشعُرتُ أن السيدة وهى خارجة من المركز كانت تشعر بالامتنان لله وتقول الحمد لله لأنها دخلت بأبنائها وخرجت بهم متعافين».

وحرصت السيدة قبل أن تغادر غرفتها على توجيه الشكر إلى طاقم التمريض والأطباء الذين كانوا مسؤولين عن رعايتها وأولادها خلال فترة تواجدهم بالمركز.

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وقال الدكتور محمد شاهين، المدير الفني لمركز التعليم المدني، إن المركز يوجد به 76 حالة حاليًا، وطاقم أطباء المركز والتمريض كانوا في قمة السعادة وهو يحتفلون بشفاء وخروج تلك الحالات من المركز.