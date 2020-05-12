شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجيلة فى يوم التمريض: يارب ترجعوا لأهلكم بأمان ومنصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة فى مرسى مطروح، اليوم العالمى للتمريض، مقدما التحية لكل ممرضات وممرضين مصر، قائلا: "ربنا يكتب لكم اللى بتعملوه واللى عملتوه فى ميزان حسناتكم يا رب وترجعوا لأهلكم بأمان ومنصورين".

وكتب علام، عبر حسابه على فيسبوك: "تحية لكل ممرضات وممرضين مصر فى اليوم العالمى للتمريض، ربنا يكتب لكم اللى بتعملوه واللى عملتوه فى ميزان حسناتكم يا رب وترجعوا لأهلكم بأمان ومنصورين إن شاء الله".





ونشر علام، مقطع فيديو للمرضة رشا الفقى، التى تعمل فى مستشفى سيدى سالم العام، أثناء تأدية واجبها بمستشفى العزل فى بلطيم، قائلا: "تكرر فيديوهات كتير زيه فى كل مستشفيات العزل فى مصر".

واختتم علام، قائلا: "خافوا على أطفالكم وبلاش ينزلوا يلعبوا فى الشوارع، حافظوا عليهم، تأثير العزل على الأطفال صعب، دمتم بأمان".

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وكان الدكتور محمد علام، أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الأربعاء الماضى، بعد أيام من إصابته بالفيروس أثناء عمله، وقال علام عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "نتيجه العينة الثانية سلبى، هروح طنطا بعد غياب 98 يوما منزلتش فيهم غير 48 ساعة بس".

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.