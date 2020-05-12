شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ جهاد ممدوح لبيب يتلو ما يتيسر من سورة الإسراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ جهاد ممدوح لبيب ، اليوم الثلاثاء، قرآن المغرب على الخليج 365، حيث يتلو ما تيسر من سورة آل الإسراء.



وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر، مثل الشيخ أحمد نعينع، والشيخ محمود الشحات أنور و الشيخ أحمد محمود على البنا، والشيخ ياسر الشرقاوى، والشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدى، ومحمد الطاروطى"

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