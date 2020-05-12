شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى خبراء ورموز الطيران المصرى بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة لفيف من وزراء الطيران المدني السابقين وخبراء ورموز الطيران المدنى المصرى الذين يعدون من أعمدة صناعة النقل الجوى فى مصر والعالم العربى والذين آثروا صناعة النقل الجوي المصري بخبراتهم ومجهوداتهم على مدار الأعوام الماضية .

وقد جاء هذا اللقاء فى إطار التحديات التى يواجهها قطاع الطيران المدنى حالياً فى ظل الآثار السلبية لفيروس كورونا على صناعة النقل الجوى وذلك لاتاحة الفرصة لبحث تداعيات هذه الأزمة على مجال النقل الجوى وتبادل الرؤى والأفكار حول آلية التعافى وعودة حركة الطيران المدنى إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وخلال اللقاء تم مناقشة الأوضاع الحالية التى يشهدها قطاع الطيران المدنى وتم استعراض عدد من الأراء والأفكار البناءة التى تحظى بقدر عال من الخبرة والأهمية، حيث انها تعد المرة الأولى التى يجتمع فيها هذه الكوكبة من رموز وقيادات الطيران المدنى السابقين على مائدة الحوار والتى ضمت كل من المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الاسبق ومحافظ القاهرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الأسبق ووزراء الطيران السابقين المهندس حسين مسعود وسمير امبابى والطيار حسام كمال بالاضافة إلى الطيار عبدالفتاح كاطو رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران الأسبق والخبير الدولى فى مجال الطيران المدنى،

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والطيار اسعد درويش رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوي الأسبق واللواء يسرى الأمير نائب رئيس سلطة الطيران المدني الأسبق ورئيس القطاع المالى والتجارى بالوزارة سابقاً و الدكتور محمد القطرى رئيس قطاع التخطيط بالوزارة سابقا و الطيار شريف جلال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الأسبق و اللواء حسن محمد حسن رئيس الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران الأسبق ، واللواء حسن ابو غنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى سابقاً و اللواء ممدوح حشمت رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات الأسبق.

هذا وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصرللطيران والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى و سيد عبدالله أمين عام وزارة الطيران المدنى والطيار عمرو أبو العنين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى والاستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

وفى نهاية اللقاء أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن جمهورية مصر العربية قادرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها، وذلك وفقاً لتوجهيات القيادة السياسية وأن الحكومة المصرية ماضية في استكمال مسيرتها نحو دعم و تطوير جميع القطاعات وبخاصة قطاع الطيران المدنى الذى سوف يمر من هذه الأزمة بشكل سريع .