شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى فى يوم التمريض العالمى: الشكر لجميع الممرضين والممرضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم العالمى للتمريض، الذى يوافق اليوم 12 مايو، مقدمة التحية والشكر لجميع الممرضين والممرضات فى مصر وحول العالم.

وكتبت وزيرة التعاون، عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "فى اليوم العالمى للممرضين، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع الممرضين والممرضات، سواء فى مصر أو فى أى مكان بالعالم".

To all the nurses in #Egypt and around the world, we can’t thank you enough. #InternationalNursesDay

ويُحتفل باليوم العالمى للتمريض فى 12 مايو من كل عام، ووقع الاختيار على هذا اليوم منذ عام 1974، وهو تاريخ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورانس نايتينجيل"1820إلى 1910" بريطانية الجنسية، التى اشتهرت بلقب "سيدة المصباح"، وساهمت فى وضع قوانين لحماية مهنة التمريض وتطويرها، حصلت على وسام الاستحقاق تقديراً عام 1907 لكفاحها فى خدمة المرضى ومداواة الجرحى خلال حرب القرم ما بين 1854 و1856.

Advertisements

ومن أهم الأدوار فى مجال التمريض حول العالم، هو الدور الذى قامت به ممرضات الهلال والصليب الأحمر منذ نشأته عام 1863 لرعاية جرحى الحروب والكوارث.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم التحية للعاملين فى مجال التمريض فى يومهم العالمى، قائلا: "فى يوم التمريض العالمى، وبالأصالة عن نفسى وعن الشعب المصرى العظيم، أقدم تحية تقدير واحترام للعاملين فى مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التى يؤدونها بجد وشرف، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم، وإخلاصهم للوطن وأبنائه".

كما تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بخالص التهنئة لكل ممرضى وممرضات مصر فى الیوم العالمي للتمریض.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تلك الأیدى الطیبة التى تجسد بعملها أسمى معانى التضحية والرحمة فى سبيل رعاية المرضى وإعانتهم، فهم عون وسند لوطنهم فى أشد الظروف محنة، وقد ضربوا المثل العظيمة فى العمل الدؤوب، وتقدمهم فى الصفوف الأولى لمواجهة انتشار فیروس كورونا بشجاعة وإيثار لا مثيل لهم".