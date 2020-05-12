شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطالب معهد بحوث أمراض العيون بإحصائية جهوده فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوى، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور شريف كراوية رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير، أهمية الدور الذى يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية فى مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبًا بإعداد إحصائية حول النشاط العلمى للمعهد ودوره فى مجابهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير التى تتخدها الدولة تجاه مرضى العيون، الذى يقوم المعهد بعلاجهم.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أهمية الغرض الذى أنشئ المعهد من أجله وهو خدمة البحث العلمى بجانب الهدف العلاجى والطبى للمعهد، مشيرا إلى أهمية إجراء الخطط البحثية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف كراوية، أن المعهد يهدف إلى تقديم بحث علمى حقيقى يفيد المواطن المصرى من الناحية العلاجية، مشيرا إلى أهمية تسويق الأبحاث العلمية بما يخدم أهداف خطة التنمية فى مصر.

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ووافق المجلس على منح اللقب العلمى وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أساتذة وباحثيين حيث تتوافر لهم الدرجات والتمويل. كما وافق المجلس على ترشيح اللجنة المختصة لاختيار رئيس المعهد القادم.

ووافق المجلس أيضًا على وضع ضوابط جديدة لصرف مكافأة النشر الدولى المتميز، وكذلك وضع قواعد لصرف الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمعهد. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة للجوائز بالمعهد على أن تقوم تلك اللجنه بإعداد لائحة، وعرضها فى الاجتماع المقبل.

واستعرض المجلس الموقف النهائى لتشكيل قوائم اللجان العلمية للترقيات للسادة أعضاء هيئة البحوث.

جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1989؛ بهدف مكافحة أمراض العيون، وكذلك تقديم خدمة طبية بما يحقق خدمة المجتمع، ويضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية، ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات تضم 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة، وتستقبل مستشفى المعهد يومياً ما يقرب من 550 مريض بالعيادات المختلفة، حيث يجرى فى المتوسط 35 عملية جراحية بالمعهد بصفة يومية فى مختلف تخصصات طب وجراحة العين.