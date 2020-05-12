شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع طائرة ثانية لإعادة المصريين العالقين فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقلعت اليوم الثلاثاء من مطار تورونتو، طائرة ثانية تابعة لشركة مصر الطيران لإعادة المواطنين العالقين في كندا، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها 332 مواطنًا مصرياً.

ووجه السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الشكر لجميع المواطنين لتعاونهم مع السفارة المصرية في أوتاوا، والقنصلية العامة في مونتريال، في عملية تسجيل أسمائهم وبياناتهم على مدار الأسابيع الماضية، وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية عليهم. كما قدّم السفير أبو زيد خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح.

وكانت السفارة المصرية في كندا قد حرصت منذ اندلاع أزمة العالقين على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال سلسلة من الإعلانات التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة، وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للرد على اتصالاتهم، وهو ما أسهم في إتمام عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن بسلاسة ويسر.