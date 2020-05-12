شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة: مصر من أوائل الدول التى انتبهت لأثر كورونا على النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر من أوائل الدول التي قدمت ورقة سياسات بشأن وضع المرأة في جائحة كورونا وقد تضمنت هذه الورقة مجموعة من الاقتراحات مثل الدعم النفسي وسبل الوقاية الصحية وكان لدينا بعض القلق حول توافر سبل تنظيم الأسرة وبالفعل تم التنسيق مع وزيرة الصحة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال لقائها على انستجرام لايف مع الدكتور عادل العدوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت رئيس القومي للمرأة: حاولنا تقديم الدعم النفسي للسيدات بسبب التزامهم الحجر الصحي في المنازل لفترات طويلة بعد قرارات مجلس الوزراء بغلق المدارس وتقليل موظفي القطاع العام.

وأشارت مرسى، إلى أن التحدي الأساسي أمام المرأة في المجتمعات هو فكر من يتعامل مع المرأة إذا اعتبرها أقل مكانة أو درجة ثانية أو شئ من هذا الإطار ولكن ما يكسر هذا الفكر هو وجود إرادة سياسية حقيقية تحقق المساواة على أرض الواقع وهو ما تعيشه المرأة المصرية فى ظل قيادة سياسية تؤمن بالمرأة ودروها فى المجتمع .

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ولفتت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى وجود تنسيق حكومي واسع المدى بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة والبرلمان فنحن نعمل بتناغم مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المجلس .

واعتبرت أن سياسات التوعية وطرق الأبواب هي أفضل ما انجزه المجلس خلال السنوات الأربعة الفائتة مضيفة: كان حلمي أن نصل للمرأة في عقر دارها وقد فعلنا ذلك.

الجدير بالذكر أن عادل العدوي أستاذ علاقات دولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاصل علي الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة King’s College في لندن، شارك في جميع مؤتمرات الشباب التي نظمتها الدولة في السنوات الأخيرة، وتم اختياره لالقاء كلمة الشباب المصري في المؤتمر العالمي للشباب في ديسمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس.