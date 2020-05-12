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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يشيد ببرنامج الإصلاح.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: »موديز« تثبت تصنيف مصر عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة.. شهادة ائتمانية جديدة للاقتصاد المصرى
وزير المالية: قوة النظام المصرفى تعطينا قدرة على المناورة.. والإصلاحات أتاحت قدرا من الصلابة فى مواجهة التحديات.. صندوق النقد يشيد ببرنامج الإصلاح.. المؤسسة الدولية تقر قرض الـ2.77 مليار دولار.. وتؤكد: الحكومة اتخذت حزمة إجراءات للحد من آثار «كورونا«
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