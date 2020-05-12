شكرا لقرائتكم خبر عن 450 طالبا بتمهيدي ماجستير "آداب المنصورة" يستغيثون بوزير التعليم العالي: نريد تقديم بحث بدلا من الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه 450 طالباً يدرسون تمهيدي ماجستير بكلية الآداب، جامعة المنصورة، رسالة استغاثة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بسبب إبلاغهم بعقد امتحانات آخر العام، تحريرياً، بدلا من النظام الشفوي، أو نظام تقديم الأبحاث، اللذان اعتمدا بكليات وجامعات مصر، بينها كليات داخل الجامعة ذاتها، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الطلاب، إن وزارة التعليم العالي لم تصدر قرارات واضحة، بشأن طلاب الدراسات العليا في السنة التمهيدية، والآن الأمر في يد رئيس الجامعة، مضيفين: " نناشد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، مراعاة الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، خاصة في ظل وجود طلاب بأعمار متفاوتة، بينهم من يقارب على سن الخمسين عاماً، ومن ليس لديهم مناعة تقوى على الاختلاط هذه الأيام.

وأكد طلاب السنة التمهيدية، أن بينهم عشرات الطلاب المغتربين، والذين يتعثر حضورهم للجامعة، لحضور الامتحان التحريري، في ظل التزايد المستمر في الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذى استدعى الدولة لاتخاذ إجراءات متعددة، تصب كلها في مصلحة الوقاية من الفيروس.

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