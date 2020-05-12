خطة البرلمان تطالب الأعضاء المخالطين للنائبة المصابة بكورونا بعدم الحضور للمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه طالب أعضاء اللجنة عبر جروب الواتس آب الخاص بهم بألا يحضروا للمجلس، لاسيما من خالطوا النائبة شيرين فراج، والذي أعلن البرلمان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم، وحجزها بمستشفى قصر العيني.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لمصراوي، أنه أبلغ النواب بضرورة العزل المدة الكافية، وبسؤاله عن إمكانية إجراء تحاليل للمخالطين قال عمر: " جميع النواب ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة ومن يظهر عليه الأعراض سيتم التحليل له"، نافيا وجود أي تحاليل pcr بمجلس النواب.

اقرأ أيضا:

مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا