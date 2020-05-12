محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه طالب أعضاء اللجنة عبر جروب الواتس آب الخاص بهم بألا يحضروا للمجلس، لاسيما من خالطوا النائبة شيرين فراج، والذي أعلن البرلمان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم، وحجزها بمستشفى قصر العيني.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لمصراوي، أنه أبلغ النواب بضرورة العزل المدة الكافية، وبسؤاله عن إمكانية إجراء تحاليل للمخالطين قال عمر: " جميع النواب ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة ومن يظهر عليه الأعراض سيتم التحليل له"، نافيا وجود أي تحاليل pcr بمجلس النواب.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر خطة البرلمان تطالب الأعضاء المخالطين للنائبة المصابة بكورونا بعدم الحضور للمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.