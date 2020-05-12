عنبة يلتقى خبراء بالطيران المدني لبحث أزمة كورونا على القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الثلاثاء، عددا من وزراء الطيران السابقين وخبراء ورموز الطيران المدني المصري، الذين يعدون من أعمدة صناعة النقل الجوي في مصر والعالم العربي بخبراتهم ومجهوداتهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في بيان لها، الثلاثاء، أن الاجتماع جاء لمناقشة التحديات التى يواجهها قطاع الطيران حالياً في ظل الآثار السلبية لفيروس كورونا على صناعة النقل الجوي، ولإتاحة الفرصة لبحث تداعيات هذه الأزمة، وتبادل الرؤى والأفكار حول آلية التعافي، وعودة حركة الطيران المدني إلى ما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد .

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وتمت مناقشة الأوضاع الحالية التي يشهدها القطاع، واستعراض عدد من الأراء والأفكار البناءة التي تحظى بقدر عال من الخبرة والأهمية، إذ أنها تعد المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الكوكبة من رموز وقيادات الطيران المدني السابقين على مائدة الحوار.

وأكد الطيار محمد منار، أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها بسواعد أبنائها والكفاءات الموجودة على أرضها، وفقاً لتوجهيات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال مسيرتها نحو دعم و تطوير جميع القطاعات، وبخاصة قطاع الطيران المدني الذى سيمر من هذه الأزمة بشكل سريع .

ضم الاجتماع كلا من المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل، محافظ القاهرة، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الأسبق، ووزراء الطيران السابقين المهندس حسين مسعود وسمير إمبابي والطيار حسام كمال، والطيار عبدالفتاح كاطو رئيس شركة مصر للطيران الأسبق، الخبير الدولي في مجال الطيران المدني، والطيار أسعد درويش رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوي الأسبق، واللواء يسرى الأمير نائب رئيس سلطة الطيران المدني الأسبق، رئيس القطاع المالي والتجاري بالوزارة سابقاً، و الدكتور محمد القطري رئيس قطاع التخطيط بالوزارة سابقا، والطيار شريف جلال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الأسبق، و اللواء حسن محمد حسن رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الأسبق، واللواء حسن ابو غنيمة أمين عام وزارة الطيران المدني سابقاً، و اللواء ممدوح حشمت رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات الأسبق.