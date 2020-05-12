محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نقل صلاتي التهجد، يوميا في العشر الأواخر من رمضان، من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و"الناس "، منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضا من الفتاح العليم في قنوات " دي إم سي وـون والحياة وسي بي سي "، وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي.
وأكد أنه سيتم ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة، وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ، و وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور 30 مصل.. قنوات "المتحدة" تنقل صلاتي الفجر والتهجد من مسجد الفتاح العليم غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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