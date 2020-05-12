"عودة العمل بالمحاكم تدريجيًا وانتشال جثة غريق البدرشين".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يتابع سير التحقيقات في واقعة "قتيل السلام" على يد "شندي"

أكدت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، يتابع سير التحقيقات في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول، الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام.

لهو انتهى بجثة.. القبض على المتهم بقتل سائق توك توك في الهرم

في أقل من 48 ساعة، ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في قتل سائق "توك توك" بالخطأ في نهار شهر رمضان بمنطقة الهرم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، بمقتل شخص بطلق خرطوش في الجسم.

انتشال جثة شاب غريق في البدرشين.. وأهالي: "كان بيطهر الترعة فوقع"

انتشلت قوات الأمن بالجيزة، الثلاثاء، جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من نقطة شرطة سقارة بغرق شاب في ترعة أسفل كوبري السلخانة.

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"الكمامة" إجباري.. العدل تعلن إجراءات احترازية خلال عودة العمل بالمحاكم

التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، برؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.

"بلغ الشرطة عن معلمي".. قصة مقتل "نقاش" على يد تاجر مخدرات في السلام

ضاق صدر "أحمد. ح" من أفعال جاره- تاجر مخدرات- لم يتحمل رؤيته يروج ويتعاطى المخدرات أمام مسجد بمنطقة سكنهما بمدينة السلام؛ فعنفه وطالبه بعدم الوقوف أو بيع المخدرات في المنطقة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأول، طعنًا بسكين على يد تاجر المخدرات.

جريمة دمرت أسرة.. وفاة المتهم بقتل زوجته أمام طفليه بأكتوبر بعد 11يوما

11يوما قضاها المتهم بقتل زوجته في مدينة 6 أكتوبر خلف القضبان، يحاول استيعاب ما اقترفته يداه وقتله "أم طفليه" في شهر رمضان الكريم.. تدهورت حالته الصحية لانصرافه عن الطعام والشراب حتى ازدادت حالته سوءا وجرى نقله أمس الإثنين إلى المستشفى ليفارق الحياة أثناء تلقيه العلاج لتودع الأسرة ثاني أعضائها في أقل من أسبوعين.

مجلس القضاء الأعلى: عودة العمل بالمحاكم تدريجيا عقب عيد الفطر

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الإبتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك.

في 24 ساعة.. الداخلية تنفذ نحو 78 ألف حكم قضائي متنوع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 194 قطعة سلاح ناري، و233 مخدرات وتنفيذ 77517 حكم قضائي متنوع.