ضبط بحوزته "مخدرات وأسلحة وذخيرة".. حبس مسجل خطر ٤ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: أمرت نيابة الطالبية والعمرانية، بحبس مسجل خطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية عقب ضبطه وبحوزته ٦ وأسلحة وذخيرة.​ كانت مباحث قسم شرطة الطالبية وردت إليها معلومات بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته اسلحة نارية، عقب استئذان النيابة العامة تحركت قوة أمنية نجحت في ضبطه.​ أفادت التحريات أن المتهم مسجل خطر وعثر بحوزته ٦ طرب ونصف لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام و2 بندقية آلية و3 خزينة آليةو164 طلقة لذات العيار و500 ألف جنيه و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض كتر.​ اعترف المتهم عقب مواجهته بالمضبوطات بحيازته لها بقصد الإتجار وترويجها علي عملائه من متعاطي المواد المخدرة والبلطجية فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم بحبسه.​

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