أخبار مصر | الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتفع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، في مصر يومًا يلو الآخر، إلى أن وصلنا اليوم الثلاثاء لـ 374 إصابة ليصل بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر منذ 14 فبراير الماضي لـ 10093 إصابة.

ربما يتساءل العديد عندما تطرأ على أذنيهم أن مصر سجلت بالفعل 10 آلاف إصابة حتى اليوم، متى وكيف سجلت مصر هذا العدد؟ لذا ترصد "الخليج 365" خلال السطور القادمة معدل تسجيل الإصابات ومنحنى الزيادات اليومي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

بدأت مصر في تسجيل أول 1000 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، خلال 51 يومًا، تحديدًا يوم 4 أبريل الماضي، وبدأت مصر في تسجيل الآلف الثانية حتى سجلتها بالفعل خلال 8 أيام، تحديدًا يوم 12 أبريل.

وأخذ منحنى تسجيل الإصابات يعلو يوما عن اليوم الذي سبقه، وسجلنا الآلف الثالثة خلال 6 أيام، تحديدًا في 18 أبريل، والآلف الرابعة خلال 6 أيام، في 24 أبريل، إلي أن وصلنا للحالة 5000 خلال 4 أيام، تحديدًا في 28 أبريل، وأيضًا سجلنا 6000 في 4 أيام، تحديدًا في 2 مايو.

وارتفع معدل الإصابات في 5 مايو حيث سجلنا 7000 إصابة في 3 أيام، وأيضًا 8000 إصابة في 3 أيام، تحديدًا يوم 8 مايو، وارتفع معدل الإصابات أكثر من الأيام السابقة حيث سجلنا 9000 إصابة في يومين فقط تحديدًا في 10 مايو.

وسجلت مصر اليوم الثلاثاء 374 إصابة ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 10093 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.